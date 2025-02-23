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النعيمات يعود لمنافسات الدوري القطري بعد غياب شهرين

23 فبراير 2025
النعيمات يعود لمنافسات الدوري القطري بعد غياب شهرين

وطنا اليوم:يعود نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم، المحترف في صفوف النادي العربي القطري، يزن النعيمات، للعب في صفوف النادي، اليوم الأحد ، بعد غياب استمر شهرين بسبب الإصابة.
وسيقود النعيمات الذي يلعب في مركز الهجوم، ناديه ضد الأهلي (فريقه السابق) في مباراة منتظرة مساء اليوم على ستاد الثمامة المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم.
وخضع النعيمات لعملية جراحية ناجحة في منطقة الكتف، غاب على إثرها عن منافسات الدوري القطري خلال الفترة الماضية.
وكان النعيمات قد تعرض لإصابة في منطقة الرأس خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع فريق الاتفاق السعودي، بعد أن سدد أحد زملائه الكرة باتجاه المرمى المنافس، لتصدم به ويسقط أرضا حيث شعر بألم حاد في منطقة الكتف.
وأعلن الجهاز الفني للنادي العربي عبر موقعه الرسمي اليوم، عن تطلعه للدفع بالنعيمات في مباراته أمام النادي الأهلي، حيث اختتم العربي تحضيراته مساء أمس استعدادا لملاقاة الأهلي .
واكد مدرب العربي الإسباني بابلو أمو، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي فنيا وبدنيا، حيث عمل على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتكثيف التمرينات التكتيكية، خصوصا على صعيد الهجوم والدفاع استعدادا لملاقاة الفريق الأهلي .
وتحظى مباراة اليوم بأهمية خاصة بسبب موقف الفريقين في جدول الترتيب بالدوري، حيث يسعى العربي الذي يحتل حاليا المركز العاشر، للابتعاد أكثر عن شبح الهبوط، في حين يركز الأهلي على تأمين موقعه في المربع الذهبي.
وسترفع هذه المواجهة رصيد العربي في حال الفوز إلى 19 نقطة سيبتعد بها أكثر عن مركزي الهبوط، أما الأهلي الذي يتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد 28 نقطة فيحتاج لتأمين موقعه في المربع الذهبي وقطع الطريق على كل من يحاول اللحاق به.


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