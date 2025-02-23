صدمة في المغرب.. نيران تأكل أجساد 5 أطفال بسبب شاحن

وطنا اليوم:يوم كئيب عاشه المغاربة، أمس السبت، بسبب النيران التي أشعلت قلوبهم حزناً على 5 أطفال.

فقد تسببت حرائق متفرقة في البلاد في خسائر فادحة، كان آخرها ما شهدته في مدينة تمارة (قرب العاصمة الرباط) بعد وفاة خمسة أطفال بسبب انفجار شاحن الهاتف.

فقد صدم سكان مدينة تمارة، ومعهم كافة المغاربة بعد تلك الفاجعة المؤلمة، التي وقعت مساء أمس، نتيجة اندلاع حريق مهول داخل أحد المنازل، أسفر عن وفاة خمسة أشقاء، في حادث مأساوي.

8 أشهر و5 سنوات

ووفق مصادر محلية، فالأطفال الخمسة هم من أسرتين مختلفتين، تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و5 سنوات، خمس فتيات صغيرات، كن بمفردهن في المنزل أثناء الحادث.

فيما أكد شهود عيان أن مجموعة من الشباب حاولوا إطفاء الحريق دون أن يعلموا بوجود الصغيرات في إحدى الغرف، في حين تمكنوا من إغاثة رجل مسن.

وفور علمها بالحادث، هرعت المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكنوا من السيطرة على النيران وسط جهود مكثفة لمنع انتشارها إلى المنازل المجاورة.

فيما فتح تحقيق دقيق، بإشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحريق، الذي يرجح أن يكون الشاحن سببا فيه.

يوم ناري

وقد هزت هذه الفاجعة العديد من المغاربة لاسيما أنهم كانوا لا يزالون تحت صدمة الحريق المهول الذي شب صبيحة اليوم نفسه في أحد أسواق القرب النموذجية الكبرى في منطقة بني مكادة بمدينة طنجة شمال المغرب، وخلف خسائر مادية هائلة تقدر بالملايين، وصدمة كبيرة لدى أصحاب المتاجر.

كما أصيب بعض التجار بانهيار عصبي ودخل عدد من أصحاب المحال في حالة من الذهول جراء حجم الخسائر التي تكبدها أكثر من 300 تاجر، لاسيما مع ارتباطهم بالتزامات مالية مع الشركاء بمناسبة قرب شهر رمضان الذي يعرف خلاله هذا السوق إقبالا كبيرا.

هذا ويعد سوق القرب بني مكادة، من أكبر الأسواق الشعبية في مدينة طنجة، ويحتضن مئات المحلات التجارية.

يخت مشتعل

كذلك، وفي مكان غير بعيد عن مدينة طنجة، شهد الميناء الترفيهي مارينا سمير، بالمضيق، احتراق يخث فاخر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تصاعد مهول لألسنة النيران التي التهمت اليخت بشكل كامل، وفق ما وثقته مقاطع فيديو مختلفة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين قدرت الخسائر المادية الناجمة عن هذا الحادث بأكثر من 200 مليون سنتيم (حوالي 2 مليون دولار)، أي ما يعادل القيمة السوقية لليخت المتضرر، بينما لم تسجل أي خسائر في الأرواح.