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بنك ABC في الأردن يستضيف صندوق التبرعات العينية لبنك الملابس الخيري‎

23 فبراير 2025
بنك ABC في الأردن يستضيف صندوق التبرعات العينية لبنك الملابس الخيري‎

وطنا اليوم:بهدف المساهمة في توفير الملابس الملائمة للأسر العفيفه، قام بنك ABC في الأردن بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، باستضافة صندوق جمع التبرعات العينية في مبنى الإدارة العامة، لتمكين الموظفين من التبرع بالملابس والأحذية الجيدة والنظيفة الزائدة عن حاجتهم بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، وأي أغراض أخرى يمكن التبرع بها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار المساهمة في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر العفيفة من خلال توفير الكساء لهم، ومن منطلق تعزيز ثقافة العطاء والتكافل الإجتماعي لدى الموظفين لدعم المبادرات المجتمعية، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع.
وتعليقاً على هذا الشأن فقد صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا/ المدير العام لبنك ABC في الأردن قائلا ” نحن نؤكد على أهمية المساهمة بتحسين حياة الأسر العفيفة في جميع أنحاء المملكة، ومستمرون في ترسيخ أواصر التضامن والتكافل الاجتماعي للفئات الأقل حظاً في المجتمع”.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.


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