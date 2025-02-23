شمول 4 خطوط رئيسية في مشروع هيكلة خطوط النقل العام

وطنا اليوم:يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة.

وبينت الناطق الاعلامي لهيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح انه من المقرر البدء هذا العام بأربعة خطوط رئيسية تشمل 121 حافلة ضمن مسارات: (اربد–عمان) بـ39 حافلة، (جرش- عمان ) بـ 15 حافلة ، (السلط- مجمع الشمال عمان ) بـ35 حافلة، فيما سيكون خط (الكرك- عمان) بـ32 حافلة.

وأشارت وشاح أن الدعم السنوي للمرحلة الأولى يصل إلى نحو4.5 مليون دينار، للبدء بتنفيذ الخطة على كافة الخطوط الأخرى، مؤكدة أنه بدأ العمل بالتجهيزات الفنية والتعاقدية مع المشغلين وسيتم إنشاء شركات “ائتلافات” للمشغلين على نظام إدارة الخط تعمل على أسس علمية.

وبينت وشاح أن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بإبرام عقد تشغيلي لشركات إدارة الخط تسجل في وزارة الصناعة والتجارة مع المشغلين، ليتم تزويد حافلات المشغلين بأجهزة مراقبة ودفع إلكتروني بتكامل مع الأجهزة الموجودة على الحافلات داخل حدود أمانة عمان، ما يؤدي إلى سهولة التحرك للقادمين من المحافظات إلى عمان وسهولة الإنتقال إلى الحافلات الموجودة في أمانة عمان مشيرة أن النظام الإلكتروني سيكون موحدا لرفع مستوى خدمات النقل للركاب.

وستكون مسارات الخطوط ثابتة ولن يكون هناك إلغاء أو استحداث لخطوط نقل جديدة. حسب وشاح التي أكدت أنه لا يوجد تجديد للحافلات حاليا وفي الوقت نفسه سيلمس المواطن فرقا نوعيا بمواعيد الانطلاق والوصول المحدد وفي حال عدم اكتمال سعة الركاب سيتم تعويض المشغلين من خلال نظام العمل على نسبة الملاءة من خلال شركة المتكاملة التي ستقوم بوضع هذا النظام والاشراف على الخطة التشغيلية للمشروع على غرار حافلات الباص سريع التردد، وكما سيتم احتساب نسبة الملاءة بالتوازي مع الكلف التشغيلية لضمان هامش ربح للمشغلين.

وستقوم شركة رؤية عمان التابعة لأمانة عمان، بتزويد حافلات المشغلين على الخطوط الرئيسية الأربعة بالأجهزة وتركيبها مجانا على الحافلات المستهدفة بنظام النقل الذكي ليتم من خلاله تفعيل الخطة التشغيلية لعملية نقل الركاب من حيث مواعيد الانطلاق والوصول والدفع، مبينة الى أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى للمشروع في تموز صيف 2025، وفقا لـ وشاح.

وجاء قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بالموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة، بهدف تحسين وتطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين وتوفير الخدمة بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة بترددات معلنة مسبقاً للركاب وبدعم حكومي للمشغلين. حسب وشاح.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة.

وتشمل المرحلة الأولى الخطوط الأكثر طلباً وتخدم أكبر عدد من الركاب وهي: إربد – عمان، والكرك – عمان، وجرش – عمان، والسلط – مجمع الشمال في عمّان، وبما مجموعه (121) حافلة، فيما يبلغ العدد المستهدف للركاب قرابة 10 ملايين راكب سنوياً.

ويهدف مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛ حيث أجريت دراسة على مستوى الخطوط التي تربط جميع مراكز المدن وسيتم البدء به تجريبيَّاً وبالتدرج.

ووفقا للهيكلة؛ فإن الحافلات المستهدفة ستنطلق بأوقات زمنية محددة ومعلنة وبغض النظر عن اكتمال سعة الحافلة من الركاب، وسيتم تعويض المشغلين عن الأجرة الفائتة ما يسهم في تجديد مركباتهم وتحديثها وبالتالي تحسين جودة النقل العام، وخدماته المقدمة للركاب.

وقد تم البدء بالتجهيزات الفنية والتعاقدية مع المشغلين، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأشهر المقبلة، فيما سيبدأ التنفيذ الفعلي خلال النصف الثاني من هذا العام.