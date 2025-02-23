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نجاح لافت لطلاب قسم العلاج الطبيعي في امتحان الأوسكي (OSCE) بجامعة فيلادلفيا

23 فبراير 2025
نجاح لافت لطلاب قسم العلاج الطبيعي في امتحان الأوسكي (OSCE) بجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:أقام قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة فيلادلفيا امتحانًا لطلاب السنة الرابعة في نهاية الجزء الأول من التدريب السريري. حيث تضمن الامتحان عشرة محطات، اشتملت كل محطة منها على حالة سريرية يتعين على الطالب تقييمها والإجابة على عدة أسئلة تتعلق بالحالة. وقد أبدى الطلاب كفاءة عالية في أداء الامتحان، مما يعكس مهاراتهم السريرية المتقدمة واهتمام الجامعة بدمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.
ويُعد امتحان الأوسكي من الأساليب المتطورة لتقييم المهارات السريرية للطلاب، حيث يتعرض الطالب لحالات سريرية حقيقية أو ممثلة من قبل أشخاص مدربين جيدًا ليؤدوا دور المرضى أو المصابين. وقد تم تنظيم امتحان نظري شامل بالتوازي مع الاختبار السريري، يغطّي كافة المواد التي تم تدريسها في المراحل الدراسية السابقة، وذلك لضمان استعداد الطلاب من الناحيتين العلمية والعملية.


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