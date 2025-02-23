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الأمن : وفاتان و10 إصابات في حوادث سير متفرقة والطرق الخارجية سالكة

23 فبراير 2025
الأمن : وفاتان و10 إصابات في حوادث سير متفرقة والطرق الخارجية سالكة

وطنا اليوم:عاملت الإدارات المرورية المختصة وفرق الدفاع المدني، مع عدد من الحوادث صباح اليوم وخلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية، نتج عنها وفاة شخصين و10 اصابات بين البليغة والمتوسطة، بالاضافة الى أضرار مادية بالمركبات واعاقة مؤقتة لحركة السير .
وقال ضابط غرفة ادارة السير لاذاعة الامن العام الأحد، إنه نتيجة لارتكاب مخالفة قواعد اولويات المرور وتغيير المسرب بشكل مفاجئ وقيادة المركبة زيادة عن الحد المقرر
من 30 الى 50 كلم/الساعة وقع حادث تصادم بين 3 مركبات ما بعد اشارة الملكة زين باتجاه اشارات النهضة في عمان، ونتج عنه وفاة واصابة متوسطة .
وبدوره قال ضابط غرفة الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا عوائق تذكر بسبب الظروف الجوية الحالية، مشيرا الى ان هناك كثافة بالحركة المرورية على جميع الطرق باتجاه مداخل العاصمة عمان تزامنا مع بدء الدوام الرسمي اليوم.
وأضاف إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق المدورة باتجاه معان، نتج عنه وفاة واصابة بليغة تم نقلهم الى مستشفى معان الحكومي.
وكذلك تم التعامل مع حادث تصادم 4 مركبات على طريق طلوع سلحوب باتجاه عمان، نتج عنه اغلاق مؤقت للمسرب الايسر واضرار مادية فقط بالمركبات، وحادث تصام مركبتين على طريق الازرق باتجاه الزرقاء نتج عنه 6 اصابات اسعفوا الى مستشفى الزرقاء الحكومي، اضافة الى حادث تصادم مركبتين على طريق المطار مركبتين نتج عنه اصابة متوسطة .
واشار الى تصادم مركبتين ما قبل الكلية العسكرية باتجاه المفرق، نتج عنه اصابة متوسطة اسعفت الى مستشفى الزرقاء الحكومي.
ودعت الادارات المرورية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


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