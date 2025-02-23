إدارة السير: فتح الجسور المغلقة في عمان جراء الانجماد أمام حركة السير

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام، صباح الأحد، فتح جميع الجسور أمام حركة السيارات في العاصمة عمّان، التي كانت قد أغلقت بسبب الانجماد.

وكانت أمانة عمان قد أعلنت مساء السبت أنه سيتم إغلاق 24 جسراً في عمّان الساعة 11 مساءً حتى صباح الأحد، تجنبًا للانزلاقات وحفاظًا على السلامة العامة.