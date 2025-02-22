أسير إسرائيلي يصدم الإسرائيليين بتقبيل رؤوس مقاتلي القسام أثناء تسليمه!

وطنا اليوم_في مشهد غير متوقع، قام أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام بتقبيل رؤوس مقاتلي المقاومة أثناء تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء المشهد خلال عملية تسليم ثلاثة جنود إسرائيليين في إطار الترتيبات الجارية لصفقة تبادل أسرى مرتقبة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأثار المشهد ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون شهادة حية على المعاملة الإنسانية التي تقدمها كتائب القسام للأسرى، في مقابل الانتهاكات القاسية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.