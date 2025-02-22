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تحديد دوام البنوك من العاشرة وحتى الرابعة الأحد والاثنين والثلاثاء

منذ 9 ثواني
تحديد دوام البنوك من العاشرة وحتى الرابعة الأحد والاثنين والثلاثاء

وطنا اليوم_قرّر محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس تحديد ساعات الدوام الرسمي للبنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءً، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة؛ بسبب الأحوال الجويَّة المتوقعة.

 

وقرّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تحديد ساعات الدوام الرسمي من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءً، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة؛ بسبب الأحوال الجويَّة المتوقعة.

 

ونصّ البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص أن تكون ساعات الدوام لجميع الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشركات المملوكة للحكومة، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة الموافق 23 و24 و25 شباط، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءً.


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