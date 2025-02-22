وفد تجاري برازيلي كبير يزور الاردن صيف هذا العام

وطنا اليوم_اتفقت غرفة تجارة الاردن والغرفة التجارية العربية البرازيلية على تنظيم زيارة لوفد تجاري برازيلي الى الاردن خلال صيف هذا العام بالتنسيق مع السفارة الاردنية في البرازيل.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق خلال لقاءه مع السفير الأردني لدى البرازيل معن مساعدة، وامين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية محمد مراد عبر منصة (Zoom)، إن الغرفة على استعداد لاستقبال الوفد التجاري وتسهيل مهمته، وعقد اللقاءات الثنائية مع القطاع التجاري الاردني، وتنظيم زيارات لهم لعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الاردنية، ودعوة رجال اعمال عرب من الدول العربية او من المقيمين في المملكة لحضور اللقاءات بما يحقق الفائدة للجميع.
وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، أكد الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره نائب السفير فارس العدوان، ان الزيارة ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبرازيل، واستكشاف فرص الاستثمار وبناء الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين في القطاعات المستهدفة.
كما أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والبرازيل وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن تنظيم اللقاءات الثنائية مع القطاع التجاري الأردني سيكون له دور كبير في تعزيز فرص التعاون وتنمية الأعمال بين الطرفين.
واوضح اهمية تأطير العلاقة الاقتصادية بين الأردن والبرازيل وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير مجالات التعاون التجاري وعمل شراكات واستثمارات مشتركة بين البلدين وفتح مزيد من جسور التعاون، لافتا الى ضرورة تسليط الضوء على الموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل بين الأسواق العربية والعالمية.
وأشار الحاج توفيق الى الدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة الأردنية في البرازيل لتوفير قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية بالمملكة، والسلع القابلة للتصدير واحتياجات السوق البرازيلية من السلع والخدمات.
وشدد على ضرورة تعزيز وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين البلدين، من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بالتنسيق مع السفارة.
ولفت الى نمو الصادرات والواردات بين البلدين العام الماضي بنسبة 17% ، واهتمام القطاع التجاري الاردني ببعض السلع البرازيلية، ولا سيما الاخشاب والمواد الغذائية والمنسوجات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، كما تسعى البرازيل لزيادة مستورداتها من الادوية والاسمدة.
وبين الحاج توفيق أن تجارة الأردن هي عضو في الغرفة العربية البرازيلية، مما يتيح لها الاستفادة من موقعها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والبرازيل، مؤكدا أن هذه العضوية توفر فرصاً كبيرة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وتفتح أمام القطاع الخاص الأردني آفاقًا جديدة للانخراط في السوق البرازيلية وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
من جانبه، أشار السفير مساعدة إلى أهمية ودور القطاع الخاص الأردني في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه يعد العصب الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع الخاص له دور محوري في تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والبرازيل، مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون بين الشركات الأردنية والبرازيلية لفتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة.
كما أكد خلال اللقاء على أنه سيعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطبيق ” الدبلوماسية الاقتصادية ” ، وخدمة العلاقات الأردنية البرازيلية في مختلف المستويات وخصوصا الاقتصادية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه التجارة البينية بين الأردن والبرازيل.
من جهته، أكد أمين عام الغرفة العربية البرازيلية، محمد مراد، على أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والبرازيل في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا الى ان الغرفة تلعب دورًا محوريًا في تيسير العلاقات التجارية بين العالم العربي والبرازيل.
وأشار مراد إلى أن التحضيرات مستمرة لتنظيم زيارة لوفد تجاري من البرازيل إلى الأردن خلال صيف هذا العام، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في البرازيل.
وأوضح أنه الوفد التجاري البرازيلي سيضم عدة قطاعات من اهمها القطاع الغذائي مشيرا إلى إمكانية دعوة هيئات تمثل القطاع السياحي في البرازيل للمشاركة، بهدف تعزيز فرص التشبيك والتعاون مع نظرائهم في الأردن