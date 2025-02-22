وفد تجاري برازيلي كبير يزور الاردن صيف هذا العام

وطنا اليوم_اتفقت غرفة تجارة الاردن والغرفة التجارية العربية البرازيلية على تنظيم زيارة لوفد تجاري برازيلي الى الاردن خلال صيف هذا العام بالتنسيق مع السفارة الاردنية في البرازيل.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق خلال لقاءه مع السفير الأردني لدى البرازيل معن مساعدة، وامين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية محمد مراد عبر منصة (Zoom)، إن الغرفة على استعداد لاستقبال الوفد التجاري وتسهيل مهمته، وعقد اللقاءات الثنائية مع القطاع التجاري الاردني، وتنظيم زيارات لهم لعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الاردنية، ودعوة رجال اعمال عرب من الدول العربية او من المقيمين في المملكة لحضور اللقاءات بما يحقق الفائدة للجميع.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، أكد الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي حضره نائب السفير فارس العدوان، ان الزيارة ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبرازيل، واستكشاف فرص الاستثمار وبناء الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين في القطاعات المستهدفة.

كما أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والبرازيل وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن تنظيم اللقاءات الثنائية مع القطاع التجاري الأردني سيكون له دور كبير في تعزيز فرص التعاون وتنمية الأعمال بين الطرفين.

واوضح اهمية تأطير العلاقة الاقتصادية بين الأردن والبرازيل وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير مجالات التعاون التجاري وعمل شراكات واستثمارات مشتركة بين البلدين وفتح مزيد من جسور التعاون، لافتا الى ضرورة تسليط الضوء على الموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل بين الأسواق العربية والعالمية.

وأشار الحاج توفيق الى الدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة الأردنية في البرازيل لتوفير قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية بالمملكة، والسلع القابلة للتصدير واحتياجات السوق البرازيلية من السلع والخدمات.

وشدد على ضرورة تعزيز وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة بين البلدين، من خلال تبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بالتنسيق مع السفارة.

ولفت الى نمو الصادرات والواردات بين البلدين العام الماضي بنسبة 17% ، واهتمام القطاع التجاري الاردني ببعض السلع البرازيلية، ولا سيما الاخشاب والمواد الغذائية والمنسوجات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، كما تسعى البرازيل لزيادة مستورداتها من الادوية والاسمدة.

وبين الحاج توفيق أن تجارة الأردن هي عضو في الغرفة العربية البرازيلية، مما يتيح لها الاستفادة من موقعها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والبرازيل، مؤكدا أن هذه العضوية توفر فرصاً كبيرة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وتفتح أمام القطاع الخاص الأردني آفاقًا جديدة للانخراط في السوق البرازيلية وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

من جانبه، أشار السفير مساعدة إلى أهمية ودور القطاع الخاص الأردني في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه يعد العصب الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن القطاع الخاص له دور محوري في تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والبرازيل، مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون بين الشركات الأردنية والبرازيلية لفتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة.

كما أكد خلال اللقاء على أنه سيعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطبيق ” الدبلوماسية الاقتصادية ” ، وخدمة العلاقات الأردنية البرازيلية في مختلف المستويات وخصوصا الاقتصادية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه التجارة البينية بين الأردن والبرازيل.

من جهته، أكد أمين عام الغرفة العربية البرازيلية، محمد مراد، على أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والبرازيل في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا الى ان الغرفة تلعب دورًا محوريًا في تيسير العلاقات التجارية بين العالم العربي والبرازيل.

وأشار مراد إلى أن التحضيرات مستمرة لتنظيم زيارة لوفد تجاري من البرازيل إلى الأردن خلال صيف هذا العام، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في البرازيل.

وأوضح أنه الوفد التجاري البرازيلي سيضم عدة قطاعات من اهمها القطاع الغذائي مشيرا إلى إمكانية دعوة هيئات تمثل القطاع السياحي في البرازيل للمشاركة، بهدف تعزيز فرص التشبيك والتعاون مع نظرائهم في الأردن