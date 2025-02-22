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تحديد ساعات الدوام الرَّسمي من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً للأيام الثلاثة المقبلة

منذ 16 ثانية
تحديد ساعات الدوام الرَّسمي من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً للأيام الثلاثة المقبلة

وطنا اليوم_قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تحديد ساعات الدوام الرَّسمي من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة؛ بسبب الأحوال الجويَّة المتوقعة.

 

ونصّ البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص أن تكون ساعات الدَّوام لجميع الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة الموافق 23 و24 و25 شباط، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.


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