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المقاومة تسلم أسيرين “إسرائيليين” للصليب الأحمر في رفح

منذ ساعة واحدة
المقاومة تسلم أسيرين “إسرائيليين” للصليب الأحمر في رفح

وطنا اليوم_سلمت حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حركة حماس، السبت، محتجزين “إسرائيليين” للصليب الأحمر في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت حركة حماس إلى أن المحتجزين “الإسرائيليين” الستة الذين سيتم الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون إسحاق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكر، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، سيفرج الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن 602 أسير، بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد، و60 من الأحكام العالية، و47 من أسرى صفقة “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم، و445 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول 2023، وإبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية، مقابل الإفراج عن المحتجزين الستة.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، التي تنتهي في الأول من آذار، على أن تطلق حركة حماس سراح 33 محتجزا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في سجونها.

 

وأكدت حركة حماس أنها مستعدة للإفراج “دفعة واحدة”، وليس على دفعات متتالية، عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين، خلال المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.


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