ترامب: فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بخطة غزة

وطنا اليوم:أكدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تفاجأ بعدم ترحيب الأردن ومصر بخطته بشأن قطاع غزة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة لفوكس نيوز، إنّ خطته جيدة لكنه لا يفرضها وإنما سيكتفي بالتوصية بها.

وتابع أنّ قطاع غزة يتمتع بموقع رائع مستغربًا من تخلي الاحتلال الإسرائيلي عنه.

ويرى الرئيس الأميركي أنّ القطاع حاليًا غير صالح للعيش وإذا منح سكانه الخيار فسيخرجون منه

وبين أنّ الولايات المتحدة ستمتلك غزة وستبدأ في تطويرها بدون وجود حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

هذه المشاهد لا تصدق ووحشية للغاية ولا يمكن تخيل حدوث ذلك في العصر الحديث

عدد من “الرهائن” الذين أطلق سراحهم كانوا بحالة سيئة للغاية ويبدو كأنهم خرجوا من معسكر اعتقال سابق بألمانيا

حماس تحاول الإفراج عن “الرهائن” الذين هم في حالة جيدة أولا

استطلاعات الرأي تظهر أنني أحظى بشعبية كبيرة

خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها

فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا

قطاع غزة يتمتع بموقع رائع وأتساءل لماذا تخلت إسرائيل عنه

غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها

الولايات المتحدة ستمتلك غزة حسب خطتي ولن تكون هناك حماس وسنبدأ في تطويرها