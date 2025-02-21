نتنياهو متفاخرا خلال اقتحامه مخيم طولكرم: نقتل وندمّر منازل وشوارع بأكملها

وطنا اليوم:تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اقتحامه مخيّم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بالقتل والدمار اللذين يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتكابهما خلال عمليّته العسكرية المتواصلة بالضفة.

جاء ذلك بعد يوم من عملية تفجير حافلات في مدينتي بات يام وحولون جنوب تل أبيب، نسبتها أجهزة الأمن الإسرائيلية لمجموعة من الضفة الغربيّة، فيما باشر جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك) التحقيق في التفجيرات المتزامنة.

وقال نتنياهو في تصريح مصور خلال اقتحامه مخيم طولكرم : “قبل دخولنا إلى عطلة السبت، جئت إلى هنا، إلى مخيم اللاجئين في طولكرم، لأكون مع جنودنا الأبطال. إنهم يقومون بعمل رائع.

وأضاف: “خلال العام الماضي، كثفنا عملياتنا بشكل كبير: نحن ندخل معاقل الإرهاب، نسوّي شوارع بأكملها التي يستخدمها الإرهابيون ومنازلهم، ونقضي على الإرهابيين والقادة. نقوم بعمل بالغ الأهمية ضد رغبة حماس وعناصر إرهابية أخرى في إيذائنا… هذه الرغبة لم تتوقف بعد، وما شهدناه أمس – محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة واسعة النطاق – هو أمر خطير للغاية.

وتابع: “ردًا على ذلك، وجهتُ، إلى جانب وزير الدفاع، بتعزيز القوات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأصدرت تعليماتي لبدء عمليات إضافية ضد بؤر الإرهاب..أنا واثق من أن جنودنا الأبطال يعرفون كيف يؤدون هذه المهمة على أكمل وجه.”

وفي وقت سابق، اقتحم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، منزلا فلسطينيا في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة خلال جولة في المنطقة.

ونشرت منصات وسائل تواصل إسرائيلية صورة لكاتس محاطا بعدد من الجنود في منزل بالمخيم.

ويتضح من الصورة أن الجنود قاموا بثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.

والخميس، توعد نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشن عمليات عسكرية أكبر في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التي شهدتها تل أبيب ليل الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو أصدر أوامر للجيش بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية، ضد ما سماها “بؤر الإرهاب”.

ووقعت انفجارات مساء الخميس، حيث انفجرت 3 عبوات ناسفة في حافلات بمدينة بات يام، في حين عثر على عبوة أخرى في حولون قبل انفجارها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور في مكان الحادث على عبوة ناسفة مكتوب عليها “الانتقام لمخيم طولكرم”. بينما لم يتسنى التحقق بوضوح من الرسالة المكتوبة على العبوة.