محافظ الكرك: المجلس التنفيذي والبلديات تواصل فتح غرف العمليات وتفعيل الطوارئ

وطنا اليوم:أكد محافظ الكرك قبلان الشريف، الجمعة، أن المجلس التنفيذي والبلديات تواصل فتح غرف العمليات وتفعيل غرف الطوارئ لجميع الدوائر الخدمية في المحافظة نظرا لتداعيات المنخفض الجوي وما يرافقه من هطولات مطرية غزيرة.

وقال الشريف، إن كوادر جميع الدوائر المعنية جاهزة للتعامل مع أية بلاغات ترد إلى غرفة الطوارئ الرئيسة في مركز المحافظة، لافتا إلى أن غرف الطوارئ تعمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وأنها جاهزة للتعامل مع جميع الشكاوى وفي أي وقت، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز فرق ميدانية تقوم بجولات مستمرة، وأن جميع الآليات الخاصة بفتح الطرق والعمل بالظروف الطارئة على أعلى مستوى من الجاهزية.

كما وجه الشريف، البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديرية أشغال محافظة الكرك والدوائر الخدمية في مختلف مناطق المحافظة والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد البؤر الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبَّارات والطرق الرئيسة، ومعالجة أية حوادث بشكل فوري.

ودعا إلى مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسبا لأية حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ، داعيا المواطنين إلى التعاون الكامل مع تعليمات وإرشادات الجهات المعنية الصادرة عنها في التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرف الطوارئ.

كما دعا الشريف جميع الدوائر إلى متابعة الملاحظات التي تصل من المواطنين إلى غرف العمليات والتعامل معها بجدية وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين في جميع ألوية المحافظة.