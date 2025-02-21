ضبط 10 أشخاص من جنسية عربية اثر مشاجرة جماعية في صويلح

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني ، وقوع مشاجرة مساء أمس بين مجموعة من الأشخاص من الجنسية العربية في منطقة صويلح شمال عمان.

وقال المصدر الجمعة، إن المشاجرة وقعت اثر خلافات شخصية فيما بينهم، وتم ضبط (١٠) أشخاص من اطراف المشاجرة، ولم ينتج عنها إصابات ولا أضرار مادية، وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً بالحادثة.

وقال شهود عيان، إن العشرات شاركوا في المشاجرة واستخدموا اسلحة بيضاء وهروات، ومنهم اشخاص من سكان المنطة واخرين من خارجها.

واضافوا، أن المشاجرة نشبت على اثر خلافات سابقة بدأت يوم الاربعاء، وتجددت يوم الخميس ليلا.

وشوهدت دوريات الامن العام وهي تلاحق مشاركين في المشاجرة، فيما جرى ضبط عدد منهم.

سكان المنطقة عبروا عن استيائهم مما جرى، مشيرين إلى أنهم عاشوا ليلة من الخوف الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي.