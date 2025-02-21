حددوا له دولة اللجوء.. مقربون من ترامب يدعون زيلينسكي لمغادرة أوكرانيا بشكل عاجل

وطنا اليوم:يعتقد مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي مغادرة أوكرانيا على وجه السرعة.

أفادت بذلك صحيفة “نيويورك بوست”، التي نقلت عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إن “الخيار الأفضل لزيلينسكي والعالم هو رحيله الفوري إلى فرنسا”.

وبحسب الصحيفة فإن زيلينسكي لديه عدد قليل، إن وجد، من المؤيدين وسط المقربين من الزعيم الأمريكي، حيث قال أحد مسؤولي البيت الأبيض للصحيفة إنه لا يحب زيلينسكي، مشيرا إلى الاضطهاد الذي تعرضت له الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تحت قيادته كأحد الأسباب.

من جانبه اتهم ترامب كييف بتعطيل الصفقة الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة، وقال مستشار الرئيس الأمريكي مايك والز إن الرئيس يشعر بخيبة أمل لأن زيلينسكي لم يتفاوض ولم يوافق على الفرصة التي عرضت عليه لسداد قيمة المساعدات لأوكرانيا. وأضاف أن العبارات المسيئة التي وجهتها كييف إلى رئيس البيت الأبيض غير مقبولة.

وقد أدلى الرئيس الأمريكي، خلال الأيام الأخيرة، بعدد من التصريحات الحادة عن زيلينسكي، فوصفه عبر منصته “تروث سوشال” بأنه ديكتاتور بلا انتخابات وحذر من إمكانية “خسارته لبلاده”. بدوره علق زيلينسكي تعليقا فظا على ترامب بقوله إن “الرئيس الأمريكي يعيش في فضاء يسوده التضليل”.

كما صرح نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور، بأنه سيتوجب على فلاديمير زيلينسكي أن ينتصر في النزاع الأوكراني دون أموال الولايات المتحدة.

ونظم عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي تصويتا عبر تطبيق “تلغرام” على انتخاب مرشحين للرئاسة الأوكرانية واضعا خيارين للتصويت، أحدهما “ممسحة”، والآخر زيلينسكي، وفازت الممسحة بفارق كبير بالأصوات على زيلينسكي (97% للممسحة مقابل 3% لزيلينسكي).

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض، التي أشار بالتزامن معها إلى عدم كفاءة زيلينسكي وتدني شعبيته والحاجة لإجراء انتخابات في أوكرانيا.