الأرصاد الجوية: الزخات الثلجية ستكون متقطعة ولن يكون لها تأثير كبير

وطنا اليوم:أكدت مصادر في دائرة الأرصاد الجوية وموقع طقس العرب أن المنخفض القطبي ” جلمود” في طريقه إلى الأردن وشرق البحر الأبيض المتوسط كما كان متوقعاً، مما يبدد الشائعات التي انتشرت حول انحراف المنخفض القطبي الذي سيبدأ تأثيره على المملكة يوم السبت .

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، الخميس، إن الكتلة الهوائية قارسة البرودة بدأت بالتشكل قادمة من القطب الشمالي باتجاه شرق المتوسط، وستؤثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ إذ تعتبر من الكتل شديدة البرودة شبه الجافة.

وأضاف آل خطاب ، أن تأثير الكتلة الهوائية على الأردن سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ تتميز بالبرودة الشديدة، وأقل من كميات الهطول سواء كانت مطرية أم زخات ثلجية، التي ستكون خفيفة.

وأشار إلى أن يومي الأحد والاثنين سيكونان الأشد برودة، وكلما اقتربت الكتلة القطبية المنشأ من المنطقة، ستنخفض درجات الحرارة، على أن تبدأ بالتحرك مبتعدة الثلاثاء، لترتفع درجات الحرارة تدريجيًا الأربعاء.

وتوقع آل خطاب هطول زخات مطرية على المناطق الجبلية على شكل زخات ثلجية متقطعة، مؤكدًا أنها لن تكون ذات تأثير كبير، وتتوقف الهطولات الأحد، على أن تعود الهطولات ليلة الاثنين على شكل زخات مطرية وثلجية.

وحول التراكمات الثلجية، أوضح أنها ستكون خفيفة جدًا ومحدودة، وسيلمسها المواطن صباح الاثنين ولا تتجاوز 2 سم، على شكل تراكمات خفيفة من الثلج في المناطق الشمالية والوسطى، مع توقعات بأن تكون التراكمات الأشد في المناطق الجنوبية.

وبين آل خطاب أنه سيتشكل الانجماد ليلة الأحد، وليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وسنشهد درجات حرارة متدنية دون الصفر المئوي في مناطق عدة، إذ يتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في جبال الشراة من 6-7 درجات مئوية دون الصفر.

وكان مركز طقس العرب قد أصدر تقريراً رسمياً يفيد بتأثر المملكة بمنخفض جوي اعتيادي اعتباراً من ساعات متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس وخلال نهار الخميس. وأوضح التقرير أن المملكة ستتأثر تدريجياً أثناء ليل الأربعاء/الخميس بمنخفض جوي من الدرجة الثانية يتمركز سطحياً إلى الغرب من سوريا مُترافق مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة.

أما نهار السبت، فتقترب من المملكة كتلة هوائية قارسة البرودة قادمة من القطب الشمالي، وتكون تبعات ذلك على شكل انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أبرد من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

ومع ساعات ليل السبت/الأحد، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية قارسة البرودة نحو المملكة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة الليلية بحيث يتحول الطقس ليصبح شديد البرودة في أغلب المناطق وقارس البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية.