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ضبط وإتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة

منذ 5 ثواني
ضبط وإتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة

وطنا اليوم:ضبطت كوادر الرقابة في بلدية الرصيفة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقسم الرقابة البيئية لدى الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم الخميس، كمية جديدة من الدجاج الفاسد الغير صالح للاستهلاك البشري تقدر بحوالي 13 طناً كانت معدة لتوزيعها في الأسواق.
وأوضح رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، أنه ومن خلال تتبع الأجهزة الأمنية المختصة ومرتبات الأمن الوقائي للمعلومات حول كمية الدواجن الفاسدة والتي تم ضبطها وإتلافها يوم أمس الأربعاء، فقد وردت معلومات بوجود كميات من الدجاج الفاسد في مستودعات احدى الشركات المختصة بصناعة اللحوم، حيث جرى ضبط الكمية وتبين عدم وجود بطاقات بيان خاصة بالكمية وهي عبارة عن هياكل دجاج مسحب وكميات كبيرة من لحوم الدجاج المسحب يظهر عليها حروق التجميد والريش بكثرة مجهولة المصدر داخل مركبة نقل.
وبين الزيناتي، أنه تم ضبط الكمية لغاية إتلافها حسب الأصول وتم اغلاق المنشأة اغلاقا تحفظيا لحين اجراء المقتضى القانوني بحق القائمين عليها.
وأهاب الزيناتي بالمواطنين لشراء المنتجات الغذائية من مصادر معروفة ومحال مرخصة لإعداد وبيع مثل هذه المواد.
وكانت بلدية الرصيفة، قد ضبطت أمس الأربعاء كمية تقدر بنحو 20 طناً من الدجاج الغير صالح للاستهلاك البشري في شقة سكنية معدة كمسلخ غير مرخص لدبح وإنتاج الدجاج.


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