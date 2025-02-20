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مصدر سياسي: نتنياهو يعتزم استئناف الحرب بغزة

منذ 10 ثواني
Palestinian Hamas fighters gather at the site of the handing over of the bodies of four Israeli hostages in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on February 20, 2025. Hamas handed over the bodies of four hostages on February 20, including those of the Bibas family, who have become symbols of the hostage crisis that has gripped Israel since the Gaza war broke out. The transfer of the bodies is the first such handover of remains by Hamas since its October 7, 2023 attack on Israel triggered the war. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

وطنا اليوم:في أول تعليق له على استعادة جثث أربعة من الرهائن الإسرائيليين، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أكد فيه أن إسرائيل “موحدة في الحزن والغضب”، متوعدًا بالانتقام ممن وصفهم بـ”وحوش حماس”.
وقال نتنياهو في خطابه: “توابيت أحبائنا الأربعة تجبرنا أكثر من أي وقت مضى على الوعد والقسم بأن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى. هذا يتطلب إغلاق الحساب مع القتلة”.
الى ذلك نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن نتنياهو يعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفق القناة المقربة من رئيس الوزراء فإن المصدر السياسي أكد أن ثمة توجها لدى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، خصوصا الأحياء منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين.


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