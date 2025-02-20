مصدر سياسي: نتنياهو يعتزم استئناف الحرب بغزة

وطنا اليوم:في أول تعليق له على استعادة جثث أربعة من الرهائن الإسرائيليين، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أكد فيه أن إسرائيل “موحدة في الحزن والغضب”، متوعدًا بالانتقام ممن وصفهم بـ”وحوش حماس”.

وقال نتنياهو في خطابه: “توابيت أحبائنا الأربعة تجبرنا أكثر من أي وقت مضى على الوعد والقسم بأن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى. هذا يتطلب إغلاق الحساب مع القتلة”.

الى ذلك نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن نتنياهو يعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق القناة المقربة من رئيس الوزراء فإن المصدر السياسي أكد أن ثمة توجها لدى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، خصوصا الأحياء منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين.