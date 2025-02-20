بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يعزي الكويت بارتقاء اثنين من منتسبي قواتها المسلحة

منذ 40 ثانية
الأردن يعزي الكويت بارتقاء اثنين من منتسبي قواتها المسلحة

وطنا اليوم:‏أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، إثر ارتقاء اثنين من منتسبي قواتها المسلحة وإصابة آخرين، أثناء قيامهم بتنفيذ تمارين رماية ليلية بالذخيرة الحيّة.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التّعزية والمواساة لأُسرتَي الشّهيدين وعائلتيهما، وتمنيات الشّفاء العاجل للمصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

19:20

القوى السياسية الاردنية مابين التنظيمات المهاجرة و البوصلة الحائرة

19:16

الفيزياء تشرح قدرات التخفي الاستثنائية للمقاتلة سوخوي سو-57

17:00

توقيف صاحب شركة لحوم وموظف مستودع في قضية اللحوم الفاسدة

16:58

وفاة أم وإصابة 4 من عائلتها إثر حريق منزلهم في جبل التاج

16:52

رمضان ينبض بالإبداع مع مطبخ الشيف آلاء

16:50

رئيس جامعة عمان الأهلية يلتقي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الأردن

16:46

لجنة شؤون المرأة في كلية طب المستنصرية تقيم ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد

16:43

المستقلة للانتخاب: فصل النائب من الحزب لا يؤدي فورا إلى فقدان مقعده

16:39

ضبط شخصين تهجّما على مصلٍّ داخل مسجد في مادبا

16:35

إطلاق دراجات خاصة للإطفاء والتوسّع في خدمة دراجات الإسعاف

16:17

في سوريا الجديدة.. الأب ينتقد سياسات ابنه الرئيس والشعب يتفاعل

وفيات
وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025