الأردن يعزي الكويت بارتقاء اثنين من منتسبي قواتها المسلحة

وطنا اليوم:‏أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، إثر ارتقاء اثنين من منتسبي قواتها المسلحة وإصابة آخرين، أثناء قيامهم بتنفيذ تمارين رماية ليلية بالذخيرة الحيّة.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع حكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التّعزية والمواساة لأُسرتَي الشّهيدين وعائلتيهما، وتمنيات الشّفاء العاجل للمصابين.