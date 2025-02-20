رمضان ينبض بالإبداع مع مطبخ الشيف آلاء

وطنا اليوم:مع قدوم الشهر الفضيل، استعدوا على شاشة الوطن لاستقبال برنامج يُعيد تعريف أجواء رمضان؛ حيث يقدّم “مطبخ رمضان” تجربة تلفزيونية مميزة تجمع بين فنون الطبخ والإبداع والدفء العائلي.

رمضان في هذا العام مختلف على شاشة الوطن، حيث تتألق الشيف آلاء فاروقة بتقديم وصفات مبتكرة تجمع بين الأصالة والحداثة، لتلبي شغف محبي المذاق الراقي، وكل حلقة فرصة جديدة لاكتشاف أسرار الطهي مع مفاجآت استثنائية تشمل هدايا قيّمة، جوائز مثيرة، وضيوف مميزين من أشهر الشيفات والمؤثرين في عالم الطهي.

تابعونا في “مطبخ رمضان” يوميًا في تمام الساعة 1:00 ظهرًا على شاشة التلفزيون الأردني