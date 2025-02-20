الثلوج قادمة.. الأرصاد تحسم بشأن دقة تنبؤاتها بعد فوضى التنبؤات

وطنا اليوم:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمعلومات وأخبار تخص توقعات الطقس، وسيناريوهات تم تداولها من أكثر من جهة، جلها مغلوطة وغير علمية.

وما بين النفي والتأكيد، ومشهد جوي غير مستقر، بشأن دقة التنبوات الجوية للمنخفض القطبي القادم “جلمود” يقع المواطن حائرا، بين كم المعلومات الكبير وتدفقها عبر صفحات يدعي أصحابها أنهم خبراء في مجال التنبؤ الجوي الذي يعد علما بحد ذاته.

وطالب أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بضبط عملية الرصد الجوي، ومنع “مُدعي الرصد الجوي” ومن ينسبون لأنفسهم صفة “الخبير الجوي” من مخاطبة المواطنين فيما يخص التنبؤات الجوية، وإحالة أصحاب هذه الصفحات على مواقع التواصل إلى وحدة الجرائم الالكترونية.

يذكر أن هناك عدة تعاميم صدرت من عدة حكومات متعاقبة تطلب اعتماد النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والأخذ بما تحتويه من تحذيرات، حيث تقوم الدائرة بتزويد المعنيين كافة بنسخة يومية عن الأحوال الجوية.

ورصد عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تبث تحليلات وأخبارا تتعلق بالتنبؤات الجوية، دون اعتماد أسس علمية صحيحة وإنما تصنف على أنها من ضمن الأخبار المضللة التي تبحث عن كسب المتابعين وخديعتهم.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الأرصاد الجوية تمتلك رادارات جوية متطورة جدا، و66 محطة رصد موزعة على مختلف مناطق المملكة، ومتنبئين جويين خضعوا لسنوات من التدريب.

ومن جهتها حسمت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، صاحبة الولاية فيما يخص التنبؤات الجوية، الأمر دون تهويل، مؤكدة دقة تنبؤاتها فيما يخص الموجة القطبية التي تؤثر على المملكة بدءا من اليوم الخميس.

وبحسب اخر تحديث لإدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة خلال الأيام القادمة بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، أُطلق عليها اسم “موجة الجلمود”، ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة مصحوبة بأمطار وثلوج ورياح قوية في مختلف المناطق.