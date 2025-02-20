الملك يبحث مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أبرز مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى.

وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.

وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.