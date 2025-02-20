بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يبحث مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي

منذ 7 ثواني
الملك يبحث مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أبرز مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى.
وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.
وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

رسالة إلى حزب الله: بين النصر والهزيمة.. ثمة منزلة بين منزلتين

15:18

جوليانا الصادق تجري عملية جراحية بعد إعلان اعتزالها

15:15

برعاية سمو الأميرة عالية الطباع “زها” يكرم الفائزين بمسابقة “التطوع حكاية عطاء”

15:13

اتحاد السلة وزين يدعوان الجماهير لحضور مباراة الصقور أمام السعودية ويعلنان عن فعاليات وجوائز

15:10

بعد رفع رواتب المتقاعدين العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.!

14:26

الملك والعرش والأردن.. دونهم الرِقاب

14:23

بحث التعاون بين تجارة عمان وإدارة السير

14:21

المنظومة الإعلامية

13:11

وزير الصحة يفتتح مركز صحي القادسية الشامل بالطفيلة بمنحة من الإتحاد الأوروبي بلغت حوالي 1,5 مليون دينار 

12:28

المقاومة تسلّم 4 جثث لأسرى إسرائيليين

11:28

رئيس بلدية إربد الكبرى يدخل مستشفى الأميرة بسمة اثر وعكة صحية

10:41

الملك عبدالله الثاني وتوكاييف يُجددا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وكازاخستان

وفيات
وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025