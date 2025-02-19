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زيلينسكي: أمريكا طلبت 50% من معادننا النادرة وأجبت بالرفض

منذ 13 ثانية
زيلينسكي: أمريكا طلبت 50% من معادننا النادرة وأجبت بالرفض

وطنا اليوم_قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة تطالب كييف بـ”التخلي عن 50%” من المعادن النادرة في البلاد دون تقديم أي ضمانات أمنية في المقابل.

 

وأشار إلى أنه رفض الطلب على الفور قائلا: “لا أستطيع، لا أستطيع بيع دولتنا، هذا كل ما في الأمر”.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه يريد الوصول إلى رواسب المعادن في أوكرانيا مقابل المساعدات المستقبلية.

 

وفي حديثه للصحفيين في كييف، أعطى زيلينسكي ملخصًا للمحادثة حول المعادن، قائلاً إنه طلب تحديدًا مذكرة تفاهم تضم “بعض الأشياء الإيجابية”.

 

وقال الرئيس الأوكراني إنه اقترح أن تقدم كييف “نسبة” من المعادن إذا تعهدت واشنطن بـ”بعض الضمانات”.

 

وأردف قائلا: “قيل لي: 50% فقط. فقلت: لا. ودع المحامون يعملون على الأمر”.


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