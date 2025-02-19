الأردن وكازاخستان يوقعان مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار

وطنا اليوم_على هامش زيارة فخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى المملكة الأردنية الهاشمية وقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي السميرات ووزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء في جمهورية كازاخستان جاسلان مادييف، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي والابتكار.

وتركز مذكرة التعاون على تبادل الخبرات في استخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات الوطنية وتعزيز التعاون في الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية الذكية والصحة الإلكترونية، والخدمات العامة الرقمية. كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات في مجالات حماية البيانات الشخصية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ مشاريع المدن الذكية، وتعزيز فرص التدريب وبناء القدرات البشرية في المجالات الرقمية المتقدمة.

وأكد السميرات أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن الراسخ بتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التجارب الدولية لدعم الابتكار وبناء اقتصاد رقمي مستدام. وأشار إلى أن التعاون مع كازاخستان يمثل خطوة نوعية نحو تبادل المعرفة والخبرات في المجالات الرقمية، من خلال بناء شراكات مستدامة تُعزز ريادة الأعمال، وتدعم نمو الشركات الناشئة، وتوفر بيئة رقمية متطورة تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

من جهته أعرب الوزير مادييف عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الأردن في المجالات الرقمية مؤكدًا بأن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة في تطوير الحلول الرقمية وتبادل أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنجازات ملموسة تعود بالنفع على البلدين من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مهارات الكوادر البشرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل المعرفة في التقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في كلا البلدين.