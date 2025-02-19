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الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

منذ 10 ثواني
الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان

وطنا اليوم:قرر رئيسُ الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تحديدَ ساعات الدوام الرسميّ للعاملين في الجامعة، خلال شهر رمضان المبارك، ليصبحَ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتّى الثانية والنصف بعد الظهر.
واستثنى القرارُ الوحداتِ والدوائرَ التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك؛ حيث تُنسَّق مواعيدُ الدوام فيها مع الإدارات المباشرة.


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