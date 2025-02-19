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بلدية الرصيفة تتلف نحو 20 طن من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك البشري

منذ 25 ثانية
بلدية الرصيفة تتلف نحو 20 طن من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك البشري

وطنا اليوم:أتلفت كوادر بلدية الرصيفة في منطقة جبل الامير فيصل ما يقارب 20 طن من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك البشري وذلك ضمن جولاتها على الأسواق الشعبية ومحلات بيع المواد الغذائية للحد من ظاهرة بيع المواد التالفة والمنتهية الصلاحية.
وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي انه تم إغلاق الموقع الذي يتم العمل به بالشمع الأحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء.
ودعا الزيناتي المواطنين بشراء موادهم الغذائية من المحال الحاصلة على ترخيصها القانوني من كافة الجهات ذات العلاقة لضمان جودة وسلامة تلك البضائع.


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