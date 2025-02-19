رحلات طيران مباشر بين الأردن والهند نيسان المقبل

وطنا اليوم:أعلن نائب السفير الهندي في عمان سنديب سينغ عن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين الأردن والهند اعتبارا من نيسان المقبل وبما يشكل دفعا لقطاعي السياحة والتجارة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته السفارة الهندية في عمان بالتعاون مع الجمعية الأردنية لوكلاء السياحة والسفر اليوم مع عدد من وكلاء وشركات السياحة والسفر في الأردن بهدف ترويج السياحة في الهند وزيادة التبادل السياحي بين الجانبين.

وقال سينغ، ان السياحة والضيافة واحدة من أكبر الصناعات الخدمية في الهند وتلعب دورا مهما في دفع عجلة التقدم حيث تعمل كمحفز لنمو البنية الأساسية بما في ذلك الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي والمطاعم الرائعة وشبكات النقل الفعالة ومرافق الرعاية الصحية الحديثة.

وأضاف، نسلط الضوء في لقائنا اليوم على الإمكانات السياحية لولاية ماديا براديش، المعروفة باسم “قلب الهند” باعتبارها كنزا من العجائب التاريخية والثقافية والطبيعية والتنوع الجغرافي، وعروض السياحة المتخصصة مثل سياحة المغامرات وسياحة الحياة البرية.

من جهته أكد رئيس الجمعية الأردنية لوكلاء السياحة طلال المجالي أن الأردن والهند يرتبطان بتاريخ طويل من الصداقة والتعاون وكلاهما يزخر بإرث ثقافي وسياحي وحضاري متميز وهناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم السياحة بين البلدين.

وتم على هامش اللقاء عرض فيلم عن ولاية ماديا براديش كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في الهند وتضم مواقع تاريخية هامة مثل خاجوراهو وسانشي وبهيمبيتكا، التي تمثل مواقع تراثية عالمية مدرجة ضمن قائمة اليونسكو، ما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق التاريخ والثقافة.