الوزير سميرات : الأردن مركز إقليمي للابتكار ومقر للصناعة الرقمية

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، الأربعاء، إنّ الأردن مركز إقليمي للابتكار ومقر للصناعة الرقمية، وبه مختصون بالمجال الرقمي.

وأضاف سميرات في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، أن الشباب الأردني يتمتع بالمهارات الرقمية مستعرضا واقع منظمة التعاون الرقمي خلال ترؤس الأردن لها.

يشار إلى الأردن ترأس الأربعاء، اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

وتعد منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي

وعن ترؤس الأردن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي قال سميرات: “اليوم يمثل لحظة مهمة بالنسبة لي، حيث أرأس هذا المجلس للمرة الأخيرة بصفتي رئيسًا لمنظمة التعاون الرقمي”.

وتابع “لقد كان شرفًا لي أن أخدم في هذا المنصب، وسأظل ملتزمًا بأداء واجباتي بنفس الشفافية والمسؤولية والتفاني التي وجهتني طوال فترة خدمتي”.

ورحب سميرات بالدول الضيفة التي حضرت الاجتماع بما في ذلك النمسا، البرازيل، الصين، العراق، كازاخستان، كينيا، بولندا، البرتغال، وتونس، مؤكدا أن المشاركة تؤكد أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الاقتصاد الرقمي.

وفيما يتعلق بواقع التكنولوجيا في الأردن، قال “نجتمع اليوم في الأردن، نجد أنفسنا في بلد يُعد مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي والاستثمار، حيث يضم قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات مزدهرًا”.

وأضاف سميرات أن الأردن يُعد موطنًا لصناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات ديناميكية وسريعة النمو، تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وتعزز الشراكات العالمية، لافتا إلى أن الأردن يتميز بسكانه المتعلمين والمتمرسين في التكنولوجيا، ويضم مجموعة من أفضل المهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال في المنطقة.

واستعرض تصنيف المواهب العالمي (IMD) لعام 2024 وقال سميرات إن 70% من سكان الأردن تحت سن 34 عامًا، موضحا أن 22% من جامعات الأردن تقدم مناهج دراسية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وتابع قوله إنّ 81% من طلاب الجامعات يدرسون الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والتخصصات العلمية (STEM)، و57% منهم نساء، لافتا إلى أن 27 بين أفضل 100 رائد أعمال في الشرق الأوسط هم أردنيون، مشيرا إلى أن الأردن يحتل المركز العاشر عالميًا في تصنيف المواهب التنفيذية للمديرين الكبار والمركز الحادي عشر عالميًا في تصنيف العمالة الماهرة.

الأمينة العامة للمنظمة، ديمة اليحيى، قالت إنّ الاقتصاد الرقمي يخدم الجميع والتحوّل الرقمي لم يعد خيارا، لافتة إلى أنه من دون العمل المنسق ستبقى قيمة الاقتصاد الرقمي بيد بعض الاقتصاديات، مشيرة إلى وجود فجوات رقمية في بعض الدول.

وأكّدت اليحيى أن الاقتصاد الرقمي لا ينتظر ويحتاج للجرأة، متحدثة عن توسّع منظمة التعاون الرقمي بعملها.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية، ستقيم منظمة التعاون الرقمي حفل توزيع جوائز الازدهار الرقمي، وهي مبادرة تكرم المساهمات الرقمية المتميزة التي تمكن التنمية والازدهار والنمو المستدام.

كما ستدشن المنظمة المنتدى الدولي للتعاون الرقمي، وهو تجمع سنوي للقادة العالميين والمبتكرين وصانعي السياسات والتغيير لدفع الميثاق الرقمي العالمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وتعد منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.

وشارك في الحدث مسؤولون ووفود دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى ممثلي دول مدعوة ومنظمات دولية ومراقبين وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.