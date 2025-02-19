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الزراعة والمياه توقعان إتفاقية تحريج جوانب الطرق في المفرق

منذ 53 ثانية
الزراعة والمياه توقعان إتفاقية تحريج جوانب الطرق في المفرق

وطنا اليوم:وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ومندوب وزير المياه أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه اليوم اتفاقية تحريج لجوانب الطريق في المفرق.
حيث تشمل الاتفاقية أن تقدم وزارة المياة والري / سلطة المياه 200 متر مكعب من المياة المعالجة لزراعة 10 كيلو متر من جوانب الطرق في محافظة المفرق من خلال كوادر الحراج في وزارة الزراعة إضافة إلى تأمين الأشتال اللآزمة للتحريج.
ومن جانبه أكد الوزير خالد الحنيفات أن الوزارة وفي إطار مشروع زراعة 10 مليون شجرة ومحور التحريج الوطني في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تعمل على الاستفادة من المياه المعالجة في توسيع الرقعة الخضراء، وخاصة على الطريق الصحراوي، حيث تم زراعة أطراف الطرق، إضافة إلى غابات اصطناعية ومنها غابة اليوبيل، إلى جانب الغابات الصناعية الاقتصادية في شمال المملكة باستخدام تقنية الشرنقة.
وبين الحنيفات أنه سيتم زراعة أشجار ملائمة للمنطقة، تشمل أشجار حرجية مثل اكاسيا والفلفل وكازانيا وأنواع مقامة وتصلح للبيئة الصحراوية، وتأتي هذه الجهود للتعامل مع التغيرات المناخية وآثارها وضرورة الاستمرار في زراعة الأشجار مع إيجاد سبل الاستدامة من مياه ورعاية.
من جانبه بين أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، أن الشراكة مع وزارة الزراعة تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية والحد من الجفاف وتوسيع الرقعة الخضراء، من خلال الاستفادة من مصادر مائية غير تقليدية، مبينا أن قطاع المياه يوفر 200 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة، التي يستفيد منها المزارعون في زراعة الأعلاف وزيادة المساحات الخضراء .


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