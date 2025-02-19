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القبض على شخص يدير حسابات وهمية لبيع معدات للغش في الامتحانات الثانوية والجامعية

منذ 41 ثانية
القبض على شخص يدير حسابات وهمية لبيع معدات للغش في الامتحانات الثانوية والجامعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت عدداً من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أنشأها مجهولون للترويج وبيع معدات ادعوا فيها أنها تساعد في عمليات الغش في الامتحانات من كاميرات وسماعات .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وتتبع من يدير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت الوحدة من تحديد هوية الشخص الذي يديرها وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات تمهيدا لإحالته للقضاء.
مهيبة بالطلبة عدم الانجرار وراء مثل تلك الإعلانات والصفحات التي أنشئت للاحتيال


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