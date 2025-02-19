التقرير المروري: حوادث وإصابات ومخالفات خطرة

وطنا اليوم:أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية أن الجهود المبذولة على كافة الطرق تتمثل بضبط الواقع المروري والأمني لتوفير بيئية مروية آمنه .

مبيناٍ أن الحركة المرورية تتميز بالانسيابية بالرغم من نشاطها وعلى وجه الخصوص بين المحافظات خاصة خلال الفترة الصباحية .

وأشار إلى أنه وخلال الفترة الصباحية تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات بسبب التتابع القريب بعد سجن سواقه ونتج عنه إصابتين وتم نقلهما باتجاه مستشفى الكرك الحكومي وبالأمس تم التعامل على طريق اوتستراد المفرق الزرقاء “منطقة سهل الدبة ” مع حادث تدهور مركبة داخل الجزيرة الوسطية وتم إجراء اللازم كما تم التعامل مع بعض المخالفات المرورية أبرزها مخالفات السرعات العالية على طريق الأزرق كما تم ضبط سائقين اثنين غير مرخصين على طريق المطار وأخر على شارع ال 100 وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهما

من جانبه قال مندوب إدارة السير إنه ومنذ ساعات الصباح الباكر، تم تفقد مناطق الاختصاص والتأكد من خلوه من العوائق المرورية؛ لتأمين وصول المواطنين إلى مراكز عملهم وطلبة والمدارس

ولفت إلى أنه تم تعزيز مداخل العاصمة بكوادر الإدارة بالإضافة إلى التقاطعات والدواوير، مشيرا إلى أن كوادر السير جاهزة للتعامل مع أي ملاحظة من خلال الانتشار الواسع حيث يتم التعامل معها بشكل فوري دون أن يكون لها أي تأثير على انسياب الحركة المرورية

وأضاف انه تم التعامل يوم أمس مع عدد من الحوادث المرورية نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة المقررة داعيا إلى الابتعاد عن الوقوف العشوائي المعيق لحركة السير

من جانبه قال رئيس قسم سير الزرقاء المقدم سليم العبابنة إن هناك حركة سير نشطة على مختلف الطرق المؤدية الى المحافظة وداخل الوسط التجاري حيث تم توزيع جميع رقباء السير على المفاصل والمواقع الرئيسية التي تشهد حركة مرورية لتنظيم حركة السير بالإضافة إلى وجود دورية المباحث المرورية داخل المجمعات لضبط مخالفات العمل مقابل الأجر وجميع المخالفات التشغيلية والخطرة

هذا وأكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية انه تم وضع خطة مرورية شاملة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة يوم غد كما دعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة.