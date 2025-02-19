بنك الإسكان يجدّد شراكته مع تكية أم علي لدعم برامجها السنوية للعام 2025

وطنا اليوم:جدّد بنك الإسكان اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي، بهدف مواصلة مساندتها في تنفيذ برامجها وحملاتها الموسمية بما في ذلك الحملات الرمضانية، لتمكينها من تحقيق أهدافها بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة. حيث تم توقيع الاتفاقية في مبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان، من قبل الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، ومدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، بحضور عدد من ممثلي البنك وتكية أم علي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “ننظر إلى شراكتنا مع تكية أم علي كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا التي تتجاوز العمل المصرفي، والتي تمتد لتحقيق التمكين الاجتماعي وتوسيع دائرة الأثر الإيجابي والبناء على مسيرتنا الممتدة لأكثر من خمسة عقود في العمل المجتمعي.”

ومن جانبه، ثمّن مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، الدعم المستمر من بنك الإسكان لبرامج وحملات تكية أم علي، والذي يعكس الالتزام المشترك بخدمة المجتمع، مشيراً إلى أهمية هذه المساندة في تحقيق أهداف تكية أم علي في مكافحة الجوع ونقص التغذية، وتمكينها من ضمان استدامة برامجها وعملياتها.

وتُعد هذه الشراكة امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين، بما ينسجم مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك “إمكان الإسكان” ضمن قطاع التمكين الاجتماعي، حيث يلتزم البنك بدعم المبادرات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها تكية أم علي، التي يحرص أن يكون داعماً لجهودها لتحقيق رؤيتها للوصول لأردن خالٍ من الجوع، معززاً دوره في تحقيق الاستدامة الغذائية.

وبموجب الشراكة، يستمر البنك في دعم برنامج كفالات الأسر الذي تنفذه تكية أم علي، كما يساهم في عدد من البرامج التطوعية مثل تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها، وتقديم وجبات الإفطار الساخنة ضمن موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة. وستنفذ هذه الأنشطة بمشاركة الموظفين من متطوعي برنامج “إمكان الإسكان”، الذين يلتزم البنك بترسيخ ثقافة العمل التطوعي بينهم، وبإتاحة الفرص المستمرة لهم للمشاركة في المبادرات المجتمعية.

وتعمل تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.