المتقاعدين العسكريين”: التعديل الجديد يعالج خلل سلم الرواتب

وطنا اليوم_اكد الناطق الإعلامي في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، الرائد المتقاعد بكر المجالي، أن التعديل الجديد على رواتب المتقاعدين العسكريين، يهدف لمعالجة الخلل في سلم الرواتب التقاعدية، فالعديد منهم يحصلون على رواتب تتراوح بين 220 و260 دينارًا.

ياتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء تعديل رواتب المتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 350 دينارًا، ليشمل بذلك نحو 17 ألف متقاعد، يتقاضون رواتبهم عبر التقاعد المدني أو العسكري، أو عبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكد المجالي في تصريح أن القرار جاء ليحقق العدالة والمساواة، بحيث ستصل جميع الرواتب لـ350 دينارًا بعد المكرمة الملكية الأخيرة، ما يسهم بتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين العسكريين القدامى ممن يتقاضون رواتب محدودة.

وأضاف أن التوجيهات الملكية والقرار الحكومي، يشكلان خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، التقى مؤخرًا رفاق السلاح في الديوان الملكي الهاشمي، مؤكدًا دعمه المستمر لهم وثقته بقدراتهم.

وقال المجالي “إن جلالة الملك، يدرك بأن المتقاعد العسكري، مهما ابتعد عن الخدمة، يبقى في شوق دائم للعودة لميادين القوات المسلحة الأردنية وأجهزة الأمن المختلفة، حيث الشرف والبطولة”.

مبينا أن القرار جاء بالتزامن مع احتفالات يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين ولقاء جلالته بهم، واقتراب شهر رمضان، ما يجعل توقيت تنفيذها ذا أثر إيجابي كبير على المستفيدين منه.

وأضاف “يمكن تصور حجم الفرحة التي شعر بها المتقاعدون العسكريون الذين كانت رواتبهم متواضعة، وقفزت فجأة لـ350 دينارًا، ما ينعكس إيجابًا على حياتهم وأسرهم”، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس مستقبلًا إمكانية زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين، وفقًا للإمكانات والموارد المالية المتاحة.