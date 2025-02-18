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حماس: جاهزون لمرحلة ثانية لتبادل الأسرى دفعة واحدة مع ضمان انسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة

منذ دقيقتان
حماس: جاهزون لمرحلة ثانية لتبادل الأسرى دفعة واحدة مع ضمان انسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة

وطنا اليوم_أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن السبت القادم سيشهد إنجازًا جديدًا للشعب الفلسطيني يتمثل في تحرير أعداد من الأسرى، وخاصة ممن صدرت بحقهم أحكام مؤبدة وأحكام عالية.

وأوضح قاسم أن الحركة جاهزة لمرحلة ثانية من تبادل الأسرى، والتي ستكون دفعة واحدة، بشرط التوصل إلى اتفاق يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.

رفض اشتراطات الاحتلال

ووصف قاسم حديث الاحتلال عن اشتراط إبعاد حماس عن غزة بأنه مجرد “حرب نفسية سخيفة”، مؤكدًا أن أي خروج للمقاومة أو نزع سلاحها من القطاع أمر مرفوض تمامًا.

 

وشدد على أن أي ترتيبات تخص مستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية.


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