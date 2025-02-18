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عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية بمناسبة شهر رمضان

منذ دقيقة واحدة
عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية بمناسبة شهر رمضان

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الثلاثاء، عن عروض وتخفيضات سعرية خاصة بشهر رمضان المبارك تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.
وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.
وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 26 شباط 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.


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