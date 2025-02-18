أسعار الذهب في الأردن تسجل مستوى تاريخياً جديداً

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، مساء الثلاثاء، مقارنة بتسعيرته الصباحية، مدفوعة بزيادة أثمان المعدن الأصفر عالميا، إذ سجّل الذهب من عيار 21 “أعلى مستوى له تاريخيا” في الأردن.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 59.30 دينار مقابل 57.30 دينار لجهة البيع.

وبحسب النشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 68 و 52.10 دينار على التوالي.

ووصل سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، الثلاثاء إلى 2927 دولارا للأوقية (الأونصة).