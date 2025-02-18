ارتفاع حركة البواخر والبضائع الواردة عبر موانئ العقبة

وطنا اليوم:شهدت موانئ العقبة زيادة في أعداد البواخر الواردة بنسبة 7.9%، خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، وفق أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح.

وأوضح الدلابيح، أن عدد البواخر عام 2024 بلغ 1989 باخرة مقارنة بـ 1844 باخرة في 2023.

وأشار إلى أن واردات الأردن من البضائع حققت نموا بنسبة 10.1%، لتصل إلى 10,296,302 طن في عام 2024 مقارنة بـ 9,353,834 طن في 2023.

أما على صعيد الصادرات، فقد بين الدلابيح أنها ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.1%، مسجلة 11,222,324 طن مقارنة بـ 211,959. 11 طنا.

وعن حركة الركاب، أوضح أنها سجلت زيادة كبيرة عبر بواخر الجسر العربي بنسبة 21.8%، إذ بلغ عدد المسافرين 250,876 في عام 2024، مقارنة بـ 205,974 في عام 2023.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة عدد البواخر بين نويبع والعقبة، إذ بلغت 1127 باخرة ركاب في العام السابق مقارنة بـ 847 باخرة في عام 2023.

وبشأن واردات وصادرات السيارات عبر موانئ العقبة، لفت الدلابيح إلى تراجعها بشكل لافت، إذ انخفض عدد بواخر السيارات الواردة بنسبة 58.7%، لتسجل 71 باخرة فقط في 2024 مقارنة بـ 172 باخرة في 2023.

وأضاف أن واردات السيارات انخفضت بنسبة 64.4% لتصل إلى 39,005 سيارة عام 2024 مقارنة مع 109479 سيارة لعام 2023، وكذلك الأمر تراجعت صادرات السيارات بنسبة كبيرة جدا بلغت 91.1%، إذ بلغت 567 سيارة فقط في العام السابق مقارنة بـ 6372 سيارة في عام 2023.

وتحدث الدلابيح عن نمو في واردات المشتقات النفطية، إذ ارتفعت بنسبة 12.3% لتصل إلى 4,219,890 طن في 2024 مقارنة بـ 3,756,587 طن في 2023.

وأضاف أن ارتفاع واردات الغاز المسال كان لافتا بنسبة 90.1%، إذ بلغت 1,116,907 طن في 2024 مقارنة بـ 587,535 طنا في 2023.

ولفت إلى زيادة في واردات القمح والمواشي والحديد، مبينا أن واردات القمح ارتفعت بنسبة 11.5% لتصل إلى 1,061,868 طن في 2024 مقارنة بـ 952,693 طنا في 2023.

أما المواشي فأوضح أن بواخر المواشي شهدت زيادة بنسبة 8.1%، إذ وصلت إلى 107 بواخر مقارنة بـ 99 باخرة في 2023، كما ارتفعت أعداد العجول المستوردة بنسبة 204.4%، لتبلغ 190,201 رأس مقارنة بـ 62,494 رأسا، نتيجة فتح باب التصدير للعراق عبر موانئ العقبة.

وأضاف أن واردات الحديد ارتفعت بنسبة 84.7%، لتصل إلى 577,986 طنا مقارنة بـ 312,937 طنا في 2023.

وأشار إلى ارتفاع صادرات الفوسفات بنسبة 5.3%، إذ بلغت 7,016,950 طن في 2024 مقارنة بـ 6,662,062 طن في 2023.

كما شهدت أعداد بواخر الحاويات زيادة بنسبة 44%، إذ بلغت 494 باخرة في 2024 مقارنة بـ 343 باخرة في 2023.

لكن على صعيد الحاويات الواردة، أوضح أنها انخفضت بنسبة 5.6% لتصل إلى 426,991 وحدة مكافئة العام الماضي مقارنة بـ 445,678 وحدة مكافئة في 2023.

باب المندب

وبشأن البواخر السياحية، قال الدلابيح إنها تأثرت بشكل كبير بالأزمات السياسية في منطقة البحر الأحمر والأوضاع في قطاع غزة، إذ انخفضت أعدادها بنسبة 95.4%، لتسجل 3 بواخر فقط في عام 2024 مقارنة بـ 65 باخرة في 2023.

وأضاف أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سينعكس إيجابيا على حركة الملاحة إذا توقف بشكل دائم، مشيرا إلى أن شركات الملاحة العالمية تحتاج لعدة أشهر لتغيير خطوطها.

وبين أن خطوط ملاحة فُتحت في البحر الأبيض المتوسط ومصر بسبب خطورة الإبحار عبر باب المندب.

ولفت إلى انخفاض أعداد البواخر العابرة من قناة السويس بنسبة 55%، إذ بلغت 12,093 باخرة في 2024 مقارنة بـ 26,884 باخرة في 2023.

وأضاف أن حركة البواخر في مضيق باب المندب تراجعت بنسبة 64.6%، مسجلة 9,608 بواخر فقط في العام الماضي مقارنة بـ 27,157 باخرة في 2023.

في المقابل أوضح أن أعداد البواخر العابرة عبر رأس الرجاء الصالح ارتفعت بنسبة 62.6%، لتصل إلى 29,047 باخرة في 2024مقارنة بـ 17,862 باخرة في 2023.