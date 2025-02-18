وزير التربية يتنازل عن الدعوى القضائية ضد عبيدات

وطنا اليوم:وجه الوزير الأسبق بسام حدادين والدكتور ذوقان عبيدات رسالة شكر لدولة الرئيس جعفر حسان لدورة في اسقاط الدعوى المقامة من وزير التربية والتعليم على الدكتور ذوقان عبيدات، وكان الوزير حدادين خاطب الرئيس برسالة يدعوه التدخل لاسقاط الدعوى.

وفي هذا السياق، أرسل مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، الدكتور مصطفى الروسان، كتابًا إلى المحكمة يوضح فيه عدم ممانعة الوزارة التنازل عن الشكوى وإسقاط القضية، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

وكان الدكتور ذوقان عبيدات قد كشف عن إحالته إلى المحكمة على خلفية منشور عبر فيسبوك، حيث تضمن نص رسالة وصلته من إحدى المدارس الحكومية، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تسجيل دعوى قضائية ضده بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، متهمةً إياه بالإساءة إلى منظومة التعليم في الأردن.

وأوضح عبيدات أن الدعوى جاءت نتيجة منشور نقل فيه رسالة من أحد العاملين في مدرسة حكومية، يدعوه فيها إلى الاطلاع على مستوى التعليم وما آل إليه الوضع.