بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سفير إسرائيل بواشنطن يتهم مصر بخرق معاهدة السلام

منذ دقيقة واحدة
سفير إسرائيل بواشنطن يتهم مصر بخرق معاهدة السلام

وطنا اليوم:هدد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، مصر، بسبب الاستعدادات التي أظهرها الجيش في سيناء.
وقال لايتر في تصريحات نقلتها صحيفة “معاريف”، إن ما قام به الجيش المصري من تعزيزات في سيناء “خطير للغاية”، ويهدد اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب.
وأضاف أن حكومة الاحتلال ستناقش بشكل جدي زيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء “في وقت قريب جدًا”.
وزعم لايتر أن مصر بنت قواعد عسكرية في سيناء “لا يمكن أن تستخدم إلا للعمليات الهجومية، للأسلحة الهجومية. هذا خرق واضح”.
وقال: “لم أجد تفسيرًا في الإعلام حول زيادة مصر لقوات الدبابات بـ700 دبابة. يسمونها سلاما باردا، لكن هذا ليس ما نتحدث عنه”، حسب قوله لصحيفة “معاريف”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن لايتر وجه اتهاماً غير مسبوق لمصر خلال لقاء مع منظمات يهودية، حيث قال: “لفترة طويلة غضضنا الطرف، لكن الأمر مستمر”، مضيفاً أن “هناك قواعد عسكرية في سيناء لا يمكن استخدامها إلا للعمليات الهجومية”.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي تضمن هذه التصريحات تم حذفه فيما يبدو خوفاً من ردة الفعل المصرية، وسط سلسلة تحذيرات بشأن التحركات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء.
من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن هذه التصريحات جاءت بعد نحو عشرة أيام من نشر الجيش المصري فيديو يظهر فيه القدرات العسكرية الحديثة للقوات المسلحة، التي تضم آلاف الدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية.
وفي تعليق على ذلك، قال المقدم المتقاعد إيلي ديكل، الضابط السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي أجرى أبحاثاً عن مصر لمدة ستين عاماً، إن مصر زادت من وجودها العسكري المدرع في سيناء بمئات الدبابات.
وكانت صور أقمار صناعية كشفت عن تغييرات في توزيع الجيش المصري بشبه جزيرة سيناء، وتم ربطها إسرائيليا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:03

الديوان الملكي: جلالة الملك غادر المستشفى وعمليته تكللت بالنجاح

12:59

العمل توضح شرط الزواج من 3 او 4 نساء لاستقدام طاه او بستنجي

12:52

الخيرية الهاشمية وشركة صينية تنفذان مشاريع إنسانية في غزة

12:24

نصب واحتيال.. فضيحة عملة مشفرة تلاحق رئيس الأرجنتين

12:06

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان ‎

12:01

أبو رمان: لن نمرر أي تشريع يتراجع عن الحماية الاجتماعية ونطالب بتأجيل أقساط القروض وتطبيق حد أدنى عادل لرواتب المتقاعدين

11:58

العمل تدعو للمسارعة بالدخول لمنصة سجل للتشغيل

11:49

شاكيرا تستأنف جولتها العالمية بحفل في بيرو

11:39

مؤيدون لفلسطين يحتجون على انحياز بي بي سي لإسرائيل

11:29

ظهور مفتي نظام البراميل في مدينة حلب ومظاهرات تطالب بتوقيفه

11:22

الصفدي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

11:16

العمل: لم نصادق على أي نظام يتيح لشركات إحالة عاملين للتقاعد المبكر

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله