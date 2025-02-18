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العمل تدعو للمسارعة بالدخول لمنصة سجل للتشغيل

منذ 38 ثانية
العمل تدعو للمسارعة بالدخول لمنصة سجل للتشغيل

وطنا اليوم:دعت وزارة العمل الباحثين عن العمل وأصحاب العمل إلى المسارعة بالتسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” أو تحديث بيانات المسجلين منهم سابقا عليها.
وأكد الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” أطلقتها الوزارة في عام 2019 لتعزز فرص تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص من خلال زيادة التشبيك بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأكد أن الهدف أيضا من هذه الدعوة توسيع قاعدة بيانات أصحاب العمل والباحثين عن العمل من الذكور والإناث من ذوي المهارات الفنية والمهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الأردني من الكفاءات الأردنية بشكل فعال من خلال زيارة موقع المنصة أو من خلال التواصل مع مكاتب ومديريات التشغيل في الوزارة عبر هاتف رقم: 06/2221020


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