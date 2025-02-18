بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

شاكيرا تستأنف جولتها العالمية بحفل في بيرو

منذ 14 ثانية
شاكيرا تستأنف جولتها العالمية بحفل في بيرو

وطنا اليوم:أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا يوم الاثنين أنها ستستأنف جولتها العالمية وستحيي حفلها في ليما، بيرو مساء الاثنين، وذلك بعد إلغاء إحدى حفلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مرض في المعدة.
شاركت الفنانة الحائزة على أربع جوائز غرامي هذا الخبر عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة أن حفلها في استاد ناسيونال لكرة القدم في ليما سيبدأ في تمام الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت المحلي.
ووصلت شاكيرا، البالغة من العمر 48 عامًا، إلى بيرو مساء الجمعة، وكان من المقرر أن تحيي حفلتين يومي الأحد والاثنين. ومع ذلك، قامت بإلغاء الحفل الأول يوم الأحد، وأبلغت معجبيها عبر منصة X (تويتر سابقًا) أنها نقلت إلى المستشفى بسبب حالة مرضية في البطن.
كانت النجمة قد بدأت جولتها العالمية الأسبوع الماضي بحفلات في ريو دي جانيرو وساو باولو. وبعد عرضها في بيرو، ستستمر جولتها بجدول يشمل عدة دول مثل كولومبيا، تشيلي، المكسيك، الأرجنتين وأكثر من 12 مدينة أمريكية، بما في ذلك أورلاندو، هيوستن، ديترويت، بوسطن، نيويورك، وسان فرانسيسكو.
كما أوضحت شاكيرا عبر X أن فريقها يعمل حاليًا على تحديد موعد جديد للحفل الذي تم إلغاؤه يوم الأحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:39

مؤيدون لفلسطين يحتجون على انحياز بي بي سي لإسرائيل

11:29

ظهور مفتي نظام البراميل في مدينة حلب ومظاهرات تطالب بتوقيفه

11:22

الصفدي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

11:16

العمل: لم نصادق على أي نظام يتيح لشركات إحالة عاملين للتقاعد المبكر

11:09

تحديد ساعات دوام البنوك في رمضان

11:02

مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعليم المهني والتقني في المدن الصناعية الاردنية

10:37

الاستماع لـ 30 شاهدًا في قضية حريق دار المسنين

10:32

إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية يثير القلق بالأردن ويهدد مشاريع تنموية حيوية

10:18

ضبط حفر بئر مخالفة في مناطق جنوب عمّان

10:15

وفيات الثلاثاء 18-2-2025

10:11

بنك الإسكان “Top Employer Jordan 2025” للعام الثالث على التوالي

10:06

الفريق الأردني للمبارزة يحقق إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في أوزباكستان

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-2-2025وفاة الحافظ لكتاب الله الطالب ذو النورين محمدوفيات الاثنين 17-2-2025وفيات الأحد 16-2-2025الحاج عبدالستار محمد الموسى جرادات في ذمة الله