شاكيرا تستأنف جولتها العالمية بحفل في بيرو

وطنا اليوم:أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا يوم الاثنين أنها ستستأنف جولتها العالمية وستحيي حفلها في ليما، بيرو مساء الاثنين، وذلك بعد إلغاء إحدى حفلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مرض في المعدة.

شاركت الفنانة الحائزة على أربع جوائز غرامي هذا الخبر عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة أن حفلها في استاد ناسيونال لكرة القدم في ليما سيبدأ في تمام الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

ووصلت شاكيرا، البالغة من العمر 48 عامًا، إلى بيرو مساء الجمعة، وكان من المقرر أن تحيي حفلتين يومي الأحد والاثنين. ومع ذلك، قامت بإلغاء الحفل الأول يوم الأحد، وأبلغت معجبيها عبر منصة X (تويتر سابقًا) أنها نقلت إلى المستشفى بسبب حالة مرضية في البطن.

كانت النجمة قد بدأت جولتها العالمية الأسبوع الماضي بحفلات في ريو دي جانيرو وساو باولو. وبعد عرضها في بيرو، ستستمر جولتها بجدول يشمل عدة دول مثل كولومبيا، تشيلي، المكسيك، الأرجنتين وأكثر من 12 مدينة أمريكية، بما في ذلك أورلاندو، هيوستن، ديترويت، بوسطن، نيويورك، وسان فرانسيسكو.

كما أوضحت شاكيرا عبر X أن فريقها يعمل حاليًا على تحديد موعد جديد للحفل الذي تم إلغاؤه يوم الأحد.