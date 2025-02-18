مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعليم المهني والتقني في المدن الصناعية الاردنية

وطنا اليوم:وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع صندوق كفاءات المستقبل الممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW)، في مجال التعليم المهني والتقني والتوظيف والتشغيل للشباب الاردني في مختلف المحافظات. ووقع مذكرة التفاهم عن شركة المدن الصناعية الاردنية المدير العام السيد عمر جويعد وعن صندوق كفاءات المستقبل المدير التنفيذي للشركة السيد زيد عريضة.

ووفقا لبيان شركة المدن الصناعية الاردنية فإن الاتفاقية تستهدف التعليم والتدريب المهني للشباب الاردني في المحافظات بهدف تعزيز ايجاد فرص العمل لهم وفقا للاحتياجات التي تتطلبها الاستثمارات الصناعية القائمة في المدن الصناعية الاردنية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن شركة المدن الصناعية الاردنية وانطلاقا من جهودها الرامية إلى التشبيك مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف التنمية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب الاردني في مختلف المحافظات وفق ما جاءت به رؤية التحديث الاقتصادي فقد وقعت هذه المذكرة ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم جرى توقيعها وتنفيذ مخرجاتها مع عدد من المؤسسات والجامعات بهدف التدريب والتشغيل بالشراكة مع المستثمرين الصناعيين العاملين ضمن المدن الصناعية الاردنية التي تتبع للشركة.

وبين السيد عمر جويعد إن هذه المذكرة ستسهم ومن خلال برامج التنفيذ التي تنص عليها بالتعرف على احتياجات المستثمرين الصناعيين والفرص التدريبية والوظيفية التي تتطلبها أعمالهم والتي سيتم الموائمة بينها وبين مخرجات التدريب والتعليم التي سيدعمها صندوق كفاءات المستقبل لتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية للشباب الاردني في كافة المدن الصناعية التي تتبع للشركة وخاصة المدن الصناعية التي تقع في محافظات الجنوب.

المدير التنفيذي لصندوق كفاءات المستقبل السيد زيد عريضة قال إن المذكرة جاءت نظرا لما تتضمنه المدن الصناعية الاردنية من شركات صناعية متميزة في مختلف المجالات يمكن أن تكون بيئة مناسبة لتنفيذ خطط وبرامج صندوق كفاءات المستقبل التي تهدف إلى تزويد الشباب الاردني بالتعليم المهني والتقني الموجه لسوق العمل وتقديم الدعم المالي اللازم لهم خاصة في محافظات الجنوب من خلال اتفاقيات التسديد من الدخل التي يتبناها الصندوق والتي تتماشى مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتلتمس احتياجات المجتمع الأردني.

ووفقا لمذكرة التفاهم التي تمتد لخمسة أعوام سيعمل الجانبان على دراسة وتقييم سوق العمل والتي ستشمل عمل استشارات ودراسات لتقييم متطلبات سوق العمل، اضافة الى المشاركة بالأنشطة والفعاليات المتعلقة بدراسة وتقييم سوق العمل وتبادل البيانات، واقامة الجولات الميدانية في المدن الصناعية الاردنية والتي تتضمن عمل حواريات وجلسات نقاشية مع أصحاب العلاقة من مستثمرين ومتدربين