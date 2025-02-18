ضبط حفر بئر مخالفة في مناطق جنوب عمّان

وطنا اليوم:ضبطت كوادر وزارة المياه أعمال حفر مخالف جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمّان في منطقة الجيزة تتمثل بحفر بئر مخالفة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إنّ كوادر وزارة المياه التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الأردن مياهنا وبمرافقة أمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة وكوادر الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية ضبطت المخالفة، حيث تم متابعتها وضبط الحفارة المخالفة وردم البئر.

وأضافت أن معلومات وردت تفيد بوجود حفارة مخالفة في منطقة الخريم/ رجيلة جنوب عمّان، حيث تم تنسيق حملة أمنية ومتابعتها ومداهمة الموقع الساعة 1,20 فجر الاثنين، حيث تبين القيام بأعمال حفر مخالف.

وأشارت إلى أن العاملين على حفر البئر لاذو بالفرار من الموقع؛ وتم ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل، وتم ردم البئر المخالف واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكّدت سلطة المياه أن اللجنة المختصة والمعنية بالاعتداءات ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة.

وقال مصدر في الوزارة إنّ تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة.