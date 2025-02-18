تحطم طائرة في كندا وإصابة 17 من ركابها

وطنا اليوم:أصيب 17 شخصاً على الأقل بجروح في تحطّم طائرة تابعة لشركة “دلتا” على متنها 80 شخصاً، هم 76 راكباً وطاقم من أربعة أفراد، خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار.

وقالت شركة الطيران إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، عندما تحطّمت.

وقال جهاز الإسعاف إن 17 شخصاً أصيبوا، جروح ثلاثة منهم بالغة، وهم طفل ورجل سيتيني وامرأة أربعينية.

من جهتها أعلنت دلتا أنّ عدد الجرحى هو 18.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة سواء بسيارات الإسعاف أو المروحيات، وفق الجهاز.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث، ولم يتبيّن كيف انقلبت الطائرة على ظهرها وتقطّع جناحاها، لكنّ السلطات أكّدت عدم ضلوع أيّ طائرة أخرى في الحادث.

وبثّت محطات تلفزة محلية لقطات على شبكات للتواصل الاجتماعي تظهر أشخاصاً يبتعدون عن الطائرة المنقلبة وهي من طراز سي ار جاي-900، وسط رياح قوية.