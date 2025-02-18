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بن غفير: من يشجع الهجرة لا يدخل منازل متنقلة لغزة

منذ دقيقة واحدة
بن غفير: من يشجع الهجرة لا يدخل منازل متنقلة لغزة

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير إن “من يريد تشجيع الهجرة والقضاء على حماس لا يدخل كرافانات وشاحنات مساعدات لغزة”، بعد أنباء عن سماح إسرائيل بدخول كرفانات ومنازل متنقلة للقطاع مقابل إطلاق سراح جثث محتجزين الخميس المقبل.
وقال بن غفير، إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بإدخال 60 ألف منزل متنقل (كرفان) إلى قطاع غزة، ووافقت كذلك على أن حماس المنوط بها تحديد المكان الذي يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إليه.


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