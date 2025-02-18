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عاصفة ثلجية تؤجل أول ظهور لميسي في “كأس الأبطال”

منذ 15 ثانية
عاصفة ثلجية تؤجل أول ظهور لميسي في “كأس الأبطال”

قال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، يوم الإثنين، إن مباراة إنتر ميامي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، أمام سبورتنغ كانساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف تأجلت بسبب الطقس السيء وتساقط الثلوج بكثافة.

 

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء لتشهد أول مشاركة لفريق ميامي الذي يدربه خافيير ماسكيرانو في البطولة القارية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرا من عاصفة شتوية للمنطقة التي تشمل أجزاء من شرق وسط وشمال شرق كانساس ووسط وغرب وسط ميزوري.

 

وأفاد اتحاد الكونكاكاف في بيان “تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة مع وضع سلامة اللاعبين والجماهير كأولوية وبعد التشاور مع الناديين المعنيين والسلطات المحلية”.

وأضاف أن التأجيل جاء أيضا بسبب احتمال تراكم الثلوج على أرض الملعب.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 فبراير على ملعب تشيس في ميامي، إذ يتأهل الفائز لدور 16.

 

وكأس أبطال الكونكاكاف، التي كانت تُعرف سابقا باسم دوري أبطال الكونكاكاف، هي بطولة سنوية دولية للأندية ينظمها اتحاد الكونكاكاف وتشكل بطولته القارية الأولى للأندية.


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