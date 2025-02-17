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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 784992 مسافرا الشهر الماضي

منذ 6 ساعات
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 784992 مسافرا الشهر الماضي

وطنا اليوم:استقبل مطار الملكة علياء الدولي، الشهر الماضي، 784992 مسافرًا بزيادة نسبتها 12.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب “مجموعة المطار الدولي”، شهد المطار الشهر الماضي 6061 حركة بارتفاع نسبته 5.1بالمئة، وتعامل مع 4940 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي بانخفاض نسبته 22.9 بالمئة، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي” نيكولا دفيليير: “تواصل حركة المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إظهار للتعافي والنمو، ما يعكس الزخم الإيجابي الناجم عن أحدث التطورات الإقليمية، إلى جانب موسم العطلات في نهاية العام، وقد أسهم ذلك في تعزيز الربط الجوي، وفتح آفاق جديدة للأعمال، ودعم السياحة”.
وأكد مكانة المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم للمسافرين من مختلف البلدان، مشيرا إلى مواصلة تركيز الجهود للارتقاء بتجربة المسافرين عند كل نقطة تواصل، وتشكيل مطار مرن وحائز على الجوائز، يشعر جميع من يسافر عبره كأنهم في بيتهم.


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