مصدر: تأجيل قمة عربية مصغرة حول غزة يوما واحدا

وطنا اليوم:أُرجئت إلى يوم الجمعة قمة عربية مصغرة كانت مقررة الخميس في الرياض لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة وتوسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن، بحسب ما أفاد دبلوماسيان عربيان وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال مصدر سعودي إنّ “مؤتمر القمة العربية المصغر في الرياض تم تأجيله من الخميس إلى الجمعة 21 شباط/فبراير الجاري”، مشيرا إلى أنّه “سيضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع مصر والأردن لبحث البدائل العربية لخطط ترامب في قطاع غزة”. وأكّد مصدر دبلوماسي عربي آخر إرجاء القمة يوما واحدا.

وفي وقت سابق أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عن عقد اجتماع عربي خماسي يضم مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات في 20 فبراير/ شباط الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي من المحتمل أن يتم تأجيل موعدها لبضعة أيام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زكي مساء الأحد، في مقابلة متلفزة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة “أون” المصرية (خاصة).

وقال خلال المقابلة: “نعم هناك اجتماع خماسي بالرياض يوم 20 فبراير (الخميس) بحضور مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات”.

وعن سبب اجتماع تلك الدول الخمس، أوضح أن “تلك الدول العربية تجتمع على وجه التحديد قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة (المقررة رسميا 27 فبراير الجاري) لأنها نسقت مع بعضها البعض منذ بداية الحرب على غزة (في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023)، وكانت تجمعهم اجتماعات عديدة على مستويات عديدة بينها المستوى الوزاري”.

وأوضح زكي أن تلك الدول تجتمع هذه المرة للتنسيق فيما بينها حول الأفكار والمقترحات المصرية التي سيتم طرحها على القمة العربية.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يتم دعوة فلسطين للاجتماع الذي سيناقش الإطار العام للمقترح (المصري) الذي سيطرح على القمة العربية.

وذكر أن موعد قمة القاهرة قد يتم تأجيله لعدة أيام لأسباب لوجستية “تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة”، مرجعا ذلك إلى حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

والأحد كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء مع وفد من مجلس النواب الأمريكي، أن تصور إعمار قطاع غزة الذي تعده القاهرة يتم بتنسيق فلسطيني عربي وبدعم دولي، ويضمن الإعمار دون خروج الفلسطينيين من أراضهم.